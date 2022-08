Gewalttaten zwischen Jugendlichen in Kärnten erreichen einen neuen, traurigen Höhepunkt: Am Dienstagnachmittag attackierten in Villach ein dort wohnhafter 17-jähriger Bursche aus der Russischen Föderation, eine 15-jährige Schülerin und ein 16-jähriger Bursche einen 17-jährigen Bosnier, alle leben in Villach. Dies passierte im Bereich der Fußgängerzone, beim Bahnhof und in Parks. Immerwährend versetzten sie ihm Faustschläge und Fußtritte und verletzten ihn dabei unbestimmten Grades.

Der 17-jährige Bursche aus Russland beschuldigte das Opfer, ihm 300 Euro zu schulden, was er laut Polizei aber erfunden hatte. "Weiters nötigten sie ihn, sich hinter einem Geschäft seiner Kleidung zu entledigen, was er aus panischer Angst auch tat. Dies wurde von der Schülerin mit dem Handy des Opfers gefilmt und in die Social Media gestellt", teilt die Polizei mit.

Aus Angst keine Anzeigen

Außerdem wurden auch zwei weitere Freunde des Bosniers vom Burschen aus Russland mittels Handy des Bosniers angelockt und auf die gleiche Tour (angeblich ausstehende Schulden) genötigt bzw. am Körper attackiert. Jedoch wollen die beiden Freunde aus Angst vor den Attacken des Beschuldigten und dessen Gefolge nicht genannt werden und auch keine Anzeige erstatten.

Die drei gewalttätigen Jugendlichen wurden angezeigt.