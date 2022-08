Eine Frau (26) stellte am Dienstag gegen 3 Uhr in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Finkenstein einen Topf mit Nudeln auf den E-Herd auf. Danach legte sie sich kurz hin und schlief dabei ein. Es kam in weiterer Folge durch die Überhitzung der Nudeln zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung, wodurch die Rauchmelder ausgelöst wurden. Ein Nachbar hört dies und alarmierte die Einsatzkräfte

Die Frau sowie ihr 26-jähriger Gatte und deren gemeinsame eineinhalbjährige Tochter wurden von der verständigten Feuerwehr geweckt und in Sicherheit gebracht. Zur Untersuchung wegen eventueller Beeinträchtigung durch Rauchgas wurde die Jungfamilie von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Gödersdorf mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften.