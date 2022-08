Der Villacher Kirchtag mit 450.000 Menschen in Feierlaune hat in der Region seine "Corona-Spuren" hinterlassen: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 748,5 (Quelle: Ages, Stand Dienstag) ist Villach-Stadt österreichweit der Bezirk mit der höchsten Infektionsrate. Wien (644,4) liegt weit abgeschlagen auf Platz zwei, Bruck an der Leitha (628,2) auf dem dritten Platz der Bezirks-Liste.