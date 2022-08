Mehr als 60 Ehrenamtliche engagieren sich im Bezirk Villach in den Einrichtungen der Diakonie. Sei es in den Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, den Tages- und Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen oder in den Pflegeheimen. Eine davon ist Herta Kircher aus Neu-Landskron.