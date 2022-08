Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei derzeit noch nicht klar. Klar hingegen ist, dass ein Niederösterreicher (47) mit seinem Wagen am Feiertag um 10.20 Uhr auf der Italiener Straße in Richtung Villacher Innenstadt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich mit der Richard-Wagner-Straße stieß er im rechten Winkel mit einer ebenfalls aus Niederösterreich stammenden Pkw-Lenkerin (36) zusammen. Die Frau wollte gerade aus einer Ausfahrt in die Richard-Wagner-Straße einbiegen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie begab sich selbst ins Krankenhaus. Der Autolenker sowie sein 17-jähriger Beifahrer aus Klagenfurt wurden ebenfalls leicht verletzt und mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Im Einsatz stand auch die Hauptfeuerwache Villach.