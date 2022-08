Urlaubszeit ist Reisezeit: Das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag am Montag (Mariä Himmelfahrt) wird zu teils erheblichen Verzögerungen führen, so der ÖAMTC. Bereits am frühen Samstagmorgen brauchen Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf der A11 Karawankenautobahn starke Nerven und sollten sich einige Minuten mehr einplanen. Laut Antenne Kärnten dauert es aufgrund des Urlauberreiseverkehrs vor dem Karawankentunnel in Richtung Slowenien circa 50 Minuten länger. Bei der Einreise verlieren Verkehrsteilnehmer derzeit bis zu 40 Minuten.

Dem Stau ausweichen kann man über den Loibl- oder Wurzenpass. "In Italien werden zusätzlich zu den Urlaubern am Wochenende viele Einheimische zu den Stränden oder auch Richtung Österreich unterwegs sein", prognostiziert der ÖAMTC.