Gewöhnlich lockt der Villacher Laurentiusmarkt jeweils am Montag nach dem Laurentiustag die Käuferinnen und Käufer in Scharen an. Wegen des Maria-Himmelfahrts-Feiertages, der heuer auf einen Montag fällt, stehen die vielen bunten Stände diesmal am Dienstag, 16. August, bereit. "Und zwar nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP). "Die Fans des traditionsreichen und originellen Laurentiusmarktes freuen sich schon sehr. Und erfreulicherweise haben in etwa gleich viele Standler wie vor Corona ihre Teilnahme angekündigt."