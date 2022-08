Erleben Sie Mozart, wie Sie ihn noch nie erlebt haben! Mit diesem Versprechen tritt „Mythos Mozart“ an, um den weltberühmten Komponisten in einer multimedialen Erlebniswelt, genau an dem Ort, an dem er starb, auferstehen zu lassen. „Dieses Versprechen lösen wir auch ein“, sagt Geschäftsführer Hans Gasser.