Gerichte für Groß und Klein von traditioneller Kärntner Küche bis hin zu veganen Speisen: Das Lokal "Stern HGP 9" von Andreas "Morti" Mörtl und Kompagnon Martin Pohl ist für seine Crossover-Küche bekannt und beliebt. Zur Wochenmitte wurde es für das "Stern"-Team in der Kabel-eins-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" ernst. "Ein bisschen Mainstream: Das ist so mein Gedanke", sagt Sendungsprotagonist und Starkoch Mike Süsser über das in der Villacher Innenstadt liegende Lokal.