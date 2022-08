Ungewöhnlicher Einsatz für die Villacher Polizei am Mittwoch um 10.23 Uhr. Die Beamten wurden zum Hauptbahnhof gerufen, weil dort ein Mann mit einem Messer auf die Sitze in einem Zugwaggon eingestochen haben soll. Als die Polizei vor Ort angekommen war, stießen sie auf einen sichtlich betrunkenen Mann. Der 22-jährige Einheimische wurde durchsucht, dabei entdeckten die Polizisten im Rucksack des Mannes ein Messer mit einer acht Zentimeter langen Klinge. Wie sich herausstellte, hatte der Mann aus Wut mehrmals in einen gepolsterten Sitz eines Zugabteils gestochen.

Nach dem positiven Alkotest wurde der Villacher laut Polizei des Bahnhofs verwiesen – am Ende der noch laufenden Ermittlungen erwartet ihn eine Anzeige.