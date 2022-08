Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) suchen Personal: Bis 2027 werden allein in Kärnten 1100 Mitarbeiter neu aufgenommen. Aufgrund eines Generationswechsels werden jährlich 180 Stellen in insgesamt 130 unterschiedlichen Berufsfeldern frei. "Speziell suchen wir derzeit jedoch im Raum Villach Elektrotechniker, Projekttechniker, Facharbeiter in der Leit- und Sicherungstechnik. Ebenso gebraucht werden in ganz Kärnten Buslenker und Verschieber", sagt Rosanna Zernatto-Peschel, Pressesprecherin der ÖBB. Durch die Einstellung neuer Talente erhoffe man sich auch, "flexibler und wettbewerbsfähiger zu werden".