Ein geplantes Hotel in Velden erhitzt weiter die Gemüter. Die Kette "Jufa", kurz für Jugend und Familiengästehaus, möchte unmittelbar beim See auf dem Parkplatz Süd ein Hotel mit 200 Betten errichten. SPÖ-Bürgermeister Ferdinand Vouk sieht die touristische Ansiedelung "grundsätzlich positiv" und will mit einigen Forderungen in Gespräche gehen. Mit Gegenwind ist zu rechnen. Einige Anrainer und Touristiker fürchten sich vor "Billigtourismus", andere fordern den Erhalt der Parkplätze und das Festhalten am Baustopp, der eigentlich auch für den besagten Parkplatz gilt.