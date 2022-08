Prominenter Besuch am Faaker See. Christine Puck, Schwester von Starkoch Wolfgang Puck, und Mickey Kanolzer, ein Jugendfreund Pucks, haben sich kurzzeitig beim Tschebull in Egg am Faaker See niedergelassen. Der Besuch hatte einen guten Grund, Christiane Puck holte sich eine Auszeichnung für ihren Bruder ab. Dieser wurde heuer von der Kleinen Zeitung in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet.