In der Tourismusgemeinde Velden sorgt ein neues Hotelprojekt, lange bevor es spruchreif ist, für Aufregung. Auf dem Parkplatz "Velden Süd" in der Veldener Bucht will die österreichische Hotelkette "Jugend- und Familienhotels" kurz "Jufa" ein Hotel mit 200 Betten errichten. Für die Kette wäre es das sechste in Kärnten, für Velden bei sinkender Gästebettenzahl ein wichtiger touristischer Neuzugang.