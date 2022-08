Ende 2019 wagten Julia Safron und ihr Gatte Marco, ein gelernter Koch, den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten in der Drauparkstraße in Villach das "Foood's" - eine Mischung aus Lebensmittelgeschäft und Produktionsstätte. Nun verlegen die beiden den Standort in die Italiener Straße 70 (Nähe Kilzerbrücke). "Wir wollten uns vergrößern und auch einen Imbiss mit acht Sitzplätzen wird es geben. Dort kochen wir täglich verschiedene Speisen aus", sagt Julia Safron.