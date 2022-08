Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Villach führte am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der A2-Südautobahn im Bereich Knoten Villach Lasermessungen durch. Dabei wurde ein jordanischer Staatsangehöriger, der einen Pkw mit deutscher Zulassung lenkte, mit einer Geschwindigkeit von 209 km/h in einem Bereich geblitzt, in dem lediglich 100 km/h erlaubt sind.

In der Folge stoppte die Polizei den Lenker. Vom jordanischen Staatsangehörigen wurde eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe eingehoben. Es wird Anzeige erstattet.