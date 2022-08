"Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse!" Und die haben auch die Tausenden Kirchtagsbesucher nicht. In Massen strömen sie dieser Nächte rund um Mitternacht Richtung Hauptbahnhof Villach. Bosna und Bier to Go, Layla als verpönte Untermalung in den Gassen. Angekommen beim richtigen Bahnsteig, findet sich gute Gesellschaft - und die Dialoge sind nichts für Germanisten. Durchaus spannend aber für Soziologen oder Logopäden.