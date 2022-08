Zwei bisher unbekannte Täter sprachen Donnerstagfrüh um 4.40 Uhr vor einem Lokal in Villach einen offensichtlich alkoholisierten 19-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen an. Nach einem kurzen Gespräch folgten sie dem Mann in einem Abstand von fünf bis zehn Metern. Der 19-Jährige bekam Angst und warf im Bereich der Draubermen sein Handy und seine Brieftasche unter einen dort abgestellten Wohnwagen.

Kurz darauf wurde er von den Tatverdächtigen angehalten. Einer von ihnen packte ihn mit beiden Händen am Hals und forderte Geld. Der Mann kam dieser Aufforderung nach und überreichte ihm eine 20-Euro-Banknote aus seiner Hosentasche. Anschließend bedrohte der unbekannte Täter den Mann mit dem Umbringen, falls er ihm nicht die Brieftasche aushändigen würde.

Währenddessen ging der zweite Tatverdächtige zu dem Wohnwagen zurück und dürfte dort die Brieftasche und das Mobiltelefon aufgefunden und an sich genommen haben. Danach konnte das Opfer flüchten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Personenbeschreibung

Die beiden Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben: Die erste Person ist 1,70 Meter groß, auffälliger Schnauzbart, dunkle kurze Haare, dunkler Hauttyp, schlanke Statur. Der zweite Mann hat kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart.

Laut Angaben des Opfers dürften beide Tatverdächtigen ausländischer Herkunft sein.