Harmonisch, direkt gemütlich ging es beim Wahlkampfauftakt von FPÖ-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz am Villacher Kichtag statt. Rund 100 Unterstützer empfingen Rosenkranz in Kärnten in einem Innenstadt-Café. Das größte Brauchtumsfest Österreichs erschien den Freiheitlichen als perfekter Ort zum Start der Wahlkampagne. „Diese Veranstaltung habe ich schon in meiner Studentenzeit besucht, ich habe viele Freunde in Villach. Hier wird das Brauchtum gelebt“, schwärmte Rosenkranz, der sich als locker im Spruch und auf der Tanzfläche standesgemäß in Tracht präsentierte, sich nach dem offiziellen Part auch in der prall gefüllten Villacher Innenstadt in die Menge stürzte.