Am Mittwoch rückte die Bergrettung Villach zu einem Einsatz auf den Mittagskogel aus. Eine tschechische Familie samt zehnjährigem Kind war vom Weg abgekommen und kam nicht mehr weiter.

Die Eltern und ihr Sohn wollten über den Normalweg auf den Mittagskogel wandern. Oberhalb der Bertahütte stiegen die drei aber irrtümlich über den steilen und ungesicherten Nordost-Grat des Mittagskogels auf. Unterhalb der schwierigen und steilen Schlüsselstelle erkannten sie, dass sie auf dem falschen Weg waren. Allerdings gelang ihnen der sichere Abstieg nicht mehr. Also setzten sie einen Notruf ab.

Leicht unterkühlt aufgefunden

"Die Bergrettung Villach rückte mit dem Einsatzfahrzeug bis zur Bertahütte vor und begann von dort aus die bodengebundene Bergung. Der Hubschrauber blieb in Bereitschaft", informiert die Bergrettung in einer Aussendung. Die Familie sei leicht unterkühlt, aber wohlauf und unverletzt angetroffen worden. "Für die Bergung wurden zwei Fixstände mittels Bohrhaken errichtet und die drei Personen konnten sicher abgeseilt werden, um dann begleitet zum Sattel nahe der Bertahütte zu wandern", so die Bergrettung. Vor dort aus wurden sie von der Polizei zu ihrem Fahrzeug gebracht.

Im Einsatz standen sechs Bergretter und ein Einsatzleiter in Zentrale sowie ein Mann der alpinen Einsatzgruppe Polizei Kärnten und das Team des Polizeihubschraubers "Libelle".

© Bergrettung Villach

© Bergrettung Villach