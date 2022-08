Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land war in Ledenitzen, (Gemeinde Finkenstein) mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei fiel eine rund 25 Zentimeter starke Fichte beim Umschneiden in die falsche Richtung und traf den Mann im linken Körperbereich. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Die Bergung aus dem teils steilem Waldgelände erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Ledenitzen mittels Schleifkorbtrage.