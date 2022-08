Dienstagnacht um 02.50 Uhr wurde die Polizei in eine Villacher Wohnung gerufen. Ein 28-jähriger Mann würde durchdrehen und seine Lebensgefährtin (25) musste flüchten. Am Einsatzort angekommen, wartete die junge Frau bereits im Hof der Wohnanlage. "Sie teilte mit, dass sie von ihrem betrunkenen Lebensgefährten geschlagen und gewürgt worden sei. Sie wies dabei keine sichtbaren Verletzungen auf", heißt es in einer Polizeiaussendung.

Cannabis gefunden

In der Wohnung verhielt sich der Villacher gegenüber seiner Freundin und Beamten aggressiv. Deshalb wurde er festgenommen. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Verdächtigen wurde im Zuge der Amtshandlung eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Nach Abschluss dieser wird er angezeigt.