Der Aufgriff von 3000 Papageienvögeln auf italienischer Seite war der Auslöser für das Interreg-Projekt Bio-Crime zur grenzüberschreitenden Bekämpfung des illegalen Heimtierhandels. In einer Kot-Sammelprobe wurden Chlamydien (Bakterien, Anm.) nachgewiesen. Polizisten, die mit den Vögeln in Kontakt gekommen waren, erkrankten an Lungenentzündung. "Nicht auszudenken, was gewesen wäre, hätten alle Vögel Abnehmer gefunden", sagt Amtstierärztin Marie-Christin Rossmann, Projektleiterin auf Kärntner Seite.