Ein Mann (62) aus dem Bezirk Völkermarkt startete heute, Montag, gegen 10.15 Uhr vom Gerlitzen-Gipfel mit einer 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen als Passagierin zu einem gewerblichen Paragleiter-Tandemflug.

Nach problemlosem Start riss in Folge einer geflogenen Spirale (Der Pilot dreht in einer schnellen, spiralförmigen Rotation um den Schirm) rund 1000 Meter über Grund plötzlich die linke Aufhängungslasche, wodurch der Schirm sofort in eine instabile Fluglage überging.

Der erfahrene Pilot konnte in Folge den Notschirm ziehen und dadurch einen folgenschweren Absturz verhindern. Der Schirm landete schließlich in Annenheim im Bereich der Bahnlinie. Der Hauptschirm verfing sich in einem Baum und musste in Folge geborgen werden. Pilot und Passagierin blieben unverletzt. Bei der Unfallsaufnahme konnte eindeutig Materialversagen am Schirm erkannt werden.