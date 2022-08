Gregor Stojakovic (35) klingt am Telefon nicht nur wegen seines aktuellen Krankenstandes geknickt. "Sonntagfrüh hat mich die Hausverwaltung angerufen, dass in mein Geschäft eingebrochen wurde", erzählt der Optikermeister. In dem am Gemonaplatz mitten in Velden gelegenen Fachgeschäft "Die Brillerei" richteten Einbrecher in der Nacht auf Sonntag, wie berichtet, einen Schaden von 80.000 Euro an. Laut Stojakovic haben die unbekannten Täter insgesamt 500 Brillen entwendet.