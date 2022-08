Auch am Villacher Kirchtag müssen Kundinnen und Kunden tiefer in die Tasche greifen - und darüber wurde bereits heftig diskutiert. Sind bis zu sechs Euro für ein großes Bier verträglich? Die Mehrheit der User beantwortete die Frage bei einer Umfrage der Kleinen Zeitung mit Nein. Auf den Konusm hat das keine Auswirkung - ganz im Gegenteil. Alleine am Sonntag wurden 15.000 Krügerl verkauft, das sind laut Thomas Santler, Vorstand der Vereinigten Kärntner Brauereien AG, um 30 Prozent mehr als an anderen Eröffnungssonntagen.