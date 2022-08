Traurige Einbegleitung der Kirchtagswoche in Villach. Die Stadt Villach hat für einen Mitarbeiter des Wirtschaftshofs die schwarze Fahne gehisst. Der 48-Jährige verstarb am gestrigen Sonntag bei einer Bergwanderung am Monte Dobis in Fiaul. Laut Angaben der Friauler Bergrettung brach der Mann während eines Spaziergangs am späten Vormittag plötzlich zusammen.

Trotz sofort aktivierter Rettungskette und Reanimation kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der 48-Jährige lebte in Villach-Land und war seit einem Jahr Mitarbeiter der Stadt. Er galt als Anpacker, die Betroffenheit ist groß. Das Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und engen Wegbegleitern des Verstorbenen.