Sonntagfrüh wurde die Polizei in Velden alarmiert, weil bei einem Optiker und Brillenfachgeschäft im Ortszentrum ein Fenster eingeschlagen und die Auslage leer war. Wie sich nach den ersten Ermittlungen herausstellen sollte, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag erst eine Eisentür aufgebrochen, danach die Scheibe eingeschlagen und sich über das WC Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten verschafft. Dort "bedienten" sie sich am reichhaltigen Sonnenbrillen-Sortiment und stahlen aus Schubladen und Regalen laut Polizei 800 Stück im Gesamtwert von 80.000 Euro.

Doch damit nicht genug: Dieselben Täter brachen zwei weitere Fenster auf und drangen in zwei weitere Räumlichkeiten des Geschäftes ein. Dort wurde allerdings nichts gestohlen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.