In Villach ist am Sonntagvormittag - nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause - der Kirchtag eröffnet worden. Zur Eröffnung des 77. Villacher Kirchtags strömten Massen an Menschen in ihren schmucken Trachten auf den Villacher Rathausplatz, um Kirchtagssuppe, Kirchtagsbier und vor allem die Stimmung zu genießen.