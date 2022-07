Laute Schreie einer Frau waren am Freitag gegen 20.30 Uhr aus einer Wohnung in Villach zu hören. Da der alarmierten Polizei die Tür nicht geöffnet wurde, wurde sie von den Beamten geöffnet. Die anwesende 37-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht und gab an, dass ihr Freund ihr mehrere Liebschaften unterstellte. Weiters sagte die leicht alkoholisierte Frau aus, dass sie bereits mehrfach von ihm geschlagen worden sei.

Der Mann (35) wurde schließlich auf die Polizeidienststelle mitgenommen und befragt. Er gab an, dass es aufgrund der angeblichen Untreue seiner Freundin zum Streit gekommen sei. Zu ihren Verletzungen schwieg er. Einen Alko-Test verweigerte der Täter, die Polizei konnte allerdings einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Gegen den aggressiven Schläger wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.