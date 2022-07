Eine 61-jährige Villacherin war Freitagvormittag in Begleitung ihrer Freundin zu Fuß unterwegs zu den Finsterbach-Wasserfällen – oberhalb von Sattendorf am Ossiacher See.

Beim Aufstieg zwischen dem ersten und zweiten Wasserfall erlitt die Damen einen epileptischen Anfall und stürzte in Folge der Verkrampfungen über eine steile Böschung. Durch das Abrutschen zog sich die Wanderin Abschürfungen im Bereich des Gesichts und der Beine zu.

Nach der Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes und dem Team der Bergrettung Villach wurde die Dame von der Bergrettung zum Aufnahmepunkt gebracht, wo sie mittels Seil bzw. Winden vom Notarzthubschrauber RK1 geborgen wurde. Die Dame wurde zur Versorgung ins LKH Villach geflogen.

Im Einsatz standen zehn Bergretter, ein Team von Sanitätern des Roten Kreuz Kärnten, Alpinpolizisten der alpinen Einsatzgruppe der Polizei und das Team des RK1. Danke allen Organisationen für die Zusammenarbeit.