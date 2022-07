Am Freitag gegen 3.30 Uhr kam es in einer Diskothek in Villach zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei soll ein 23-jähriger Villacher eine junge Frau (19) mit einem Messer und mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend flüchtete der Täter.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 23-Jährige bereits gegen 2.00 Uhr eine derzeit unbekannte weibliche Person bei der Tanzfläche gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Fahndung eingeleitet

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolgreich. Er konnte mit Unterstützung von Polizeistreifen und einem Polizeidiensthund festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Weitere Ermittlungen und Einvernahmen laufen.