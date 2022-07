Patrizia Oberrauner hat das Haareschneiden im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen. Ihr Großvater Konrad Zöttl baute den stadtbekannten Friseursalon Zöttl in der Ossiacher Zeile auf. Mittlerweile schupft ihr Vater Konrad Zöttl "junior" den Salon, Oberrauner war 17 Jahre lang Teil des Teams. Jetzt wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnete mit "Nachhair" einen weiteren Friseurbetrieb in der Innenstadt.