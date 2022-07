Mit gesenktem Kopf und sichtlich eingeschüchtert betrat der 23-jährige Villacher, der sich wegen Mordes an seinem besten Freund (22) verantworten musste, am Donnerstagmorgen den Gerichtssaal in Klagenfurt. Zahlreiche Angehörige und Familienmitglieder standen dem jungen Mann unter Tränen zur Seite.