Der Wolf und dessen voranschreitende Ansiedelung war ein zentrales Thema im jüngsten Gemeinderat in Fresach. "Der Wolf breitet sich in Kärnten immer mehr aus und kennt keine Landesgrenzen. Er verursachte auch heuer schon große Schäden an Nutztieren", heißt es in einer Resolution, die einstimmig beschlossen wurde und sich an die Landes- und Bundesregierung richtet.