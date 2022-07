Eine chinesische Staatsbürgerin (43) wanderte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr von Bad Bleiberg über den Alpenlahnersteig auf den Dobratsch. Während des Aufstieges auf Höhe des sogenannten "Hachelkreuzes" rollten aus der darüber liegenden Felswand Steine bis auf den Wandersteig. Die 43-Jährige suchte in einer Felsnische Schutz und setzte daraufhin per Handy einen Notruf ab.

Der Polizeihubschrauber "Libelle" konnte daraufhin den Flugretter absetzen und dieser geleitete die Chinesin über den Wanderweg in leichteres Gelände. Die 43-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.