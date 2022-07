Normalerweise schlürfen in der Villacher Szene-Bar "Anna Neumann" schon am Vormittag die Gäste genüsslich ihren Kaffee. Nicht diese Woche. Wegen diverser Krankenstände kann Wirt Marcus Frohnwieser trotz guter Frequenz in der Innenstadt erst um 17 aufsperren. "Das ist eine leider notwendige Maßnahme, mir ist das halbe Team ausgefallen. So können wir den Betrieb wenigstens abends aufrechterhalten", sagt der Gastronom. Kurzfristig anderes Personal aufzutreiben, sei zu Frohnwiesers Leidwesen nicht möglich gewesen. Die Öffnungszeiten mit Beginn um 17 Uhr sollen bis inklusive Samstag gelten.