Ein Gastronomiebetrieb in der Villacher Innenstadt schließt. Das "Supperlativ" in der Freihausgasse verkündete via Facebook, seinen Betrieb mit 1. August endgültig einzustellen.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber nach wirtschaftlichen Überlegungen und familieninternen Diskussionen, haben wir gemeinsam diesen Beschluss gefasst", heißt es in dem Post, in dem sich die Betreiber Andreas und Johanna Molzbichler auch recht herzlich für die jahrelange Treue ihrer Kunden bedanken.

"Es war kein Schnellschuss. Wir haben die Situation in der Gastronomie schon länger beobachtet und kamen zu dem Schluss, besser jetzt als später einen Schlussstrich zu ziehen", führt Andreas Molzbichler weiter aus. Der zweifache Familienvater werde künftig neue Wege einschlagen und in der Technikbranche - aus dieser kommt er ursprünglich - versuchen, Fuß zu fassen.

Für das Geschäftslokal wird zurzeit intensiv nach einem Nachfolger gesucht, "man setzt sich quasi in ein gemachtes Nest. Es wurde erst vor Kurzem komplett saniert und verfügt über eine volle Ausstattung", sagt Andreas Molzbichler.

Villachs zentralste Suppenkuchl öffnete 2016 seine Pforten und verköstigte die Gäste täglich mit zwei verschiedenen Suppenangeboten, eines davon war stets vegan. In der Corona-Zeit stellte man kostenlos Rezeptideen auf ihrer Facebook-Seite zur Verfügung.