Es war ein Versuch der Betreiber der Kletterhalle Villach, die österreichische Combo Seiler & Speer zu einem Konzert bei ihnen zu überreden. Also beauftragten sie die Kärntner Künstlerin Michaela Kofler, ein Shirt für die beiden zu designen. Bisher klappte es noch nicht mit dem Konzert, aber man bleibt optimistisch: "Aber wir bleiben dran und haben Seiler & Speer zumindest eine große Freude bereitet. Die Nachfrage nach denen Shirts zeigt ja, dass es anscheinend viele Fans hier in der Region gibt, da der Beitrag sehr gut angekommen ist."

Die 39-jährige Villacherin hatte künstlerische Freiheit in der Gestaltung. Die Umsetzung dauerte dann einige Stunden. "Von der ersten Skizze über den Rohentwurf bis hin zur Reinzeichnung und Erstellung der Druckdatei – wie in dem Fall, weil es auf Shirts gedruckt wurde. Es geht einige Stadien durch, angefangen von der Bleistiftskizze bis zur digitalen Bearbeitung, alles aus meiner Hand", fasst Kofler zusammen.

Aus Cher wurde Scher © Michaela Kofler

Auch andere Sängerinnen und Sänger verewigte sie bereits in ihrem eigenen Stil, der sehr von Wortwitzen geprägt ist. So wurde aus Cher die "Scher" und aus den Rolling Stones wurden rollende Steine. "Vielleicht fällt mir ja zu Pizzera und Jaus auch noch was ein." Ob es wohl etwas mit einer Pizza zu tun haben wird?

Michaela Kofler © KK/Kofler

Aber Kofler zeichnet nicht nur für Stars, sondern auch für den guten Zweck, wie etwa bei ihrer neuesten Spendenaktion fürs Gegendtal. "Von jeder verkauften Tasse werden zehn Euro an die Menschen vor Ort gespendet. Mir kam die Idee, weil es mir einfach ein persönliches Anliegen ist, den Menschen dort zu helfen. Nach einem Gespräch mit einer Arriacherin beschloss ich, die Grafik zu zeichnen und sie auf meine Tschreapnan zu brennen."

Kofler hatte dieses Jahr auch schon eine Spendenaktion für die Ukraine mit dem Motto "Make Kasnudl Not War" gestartet: "Es war für mich selbstverständlich, auch vor der Haustüre zu helfen", sagt die 39-Jährige. Kofler machte sich vor fünf Jahren mit ihrer Firma Puncake selbstständig, erst nebenbei, seit zwei Jahren dann hauptberuflich. "Ich mache meine bekannten Wortspiel-Cartoons, biete aber auch Firmenlogos und Gebrauchsgrafiken an und habe außerdem noch seit vier Jahren meine Kärntner Linie 'Kärntnarrisch' mit Emaille-Tassen, T-Shirts und mehr mit lustigen und urigen Kärntner Wörtern."