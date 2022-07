Die Halle in Lausanne kennt Michael Raffl bereits. Bei seinem Gastspiel mit den Philadelphia Flyers 2019 war er in der neu gebauten Arena, die Platz für 9600 Fans bietet. Die Erinnerungen an die Partie sind für den Villacher nicht so gut, denn es setzte eine überraschende 3:4-Niederlage. Dabei lag der NHL-Klub bereits mit 0:4 im Rückstand. Der Kärntner dürfte nun für Lausanne in der National League (NLA) auf Torjagd gehen.