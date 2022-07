Mehrere Villacher Feuerwehren mit in Summe 90 Einsatzkräften waren am Montag gefordert. In einem Kosmetikstudio in der Ringmauergasse war kurz nach 20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Aus den darüber liegenden Geschossen mussten aus Sicherheitsgründen acht Bewohner evakuiert werden, weil der Rauch teilweise durch gekippte Fenster in Wohnungen eingedrungen war. Zwei der Wohnungen mussten aufgebrochen werden, weil die Rauchmelder anschlugen und niemand öffnete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und die Feuerwehren konnten den Brand unter schwerem Atemschutz rasch eindämmen und letztlich löschen. In den Geschäftsräumen entstand erheblicher Sachschaden.