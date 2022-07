Einen besonderen "Neuzugang" präsentierten die Modeunternehmer Ernst und Manuela Fischer. Mit Roberto Cavalli konnte man eine Marke von internationalem Format exklusiv nach Österreich holen. Vor wenigen Tagen gab es nun auch die Möglichkeit, die schönsten Stücke der Winterkollektion 2022/23 in ihrem "Fisher's by the Sea" in Velden zu bestaunen.

Bei coolen Drinks, Fingerfood von "Marios" und den Soulklängen von "Jengis" unterhielt sich die Wörthersee-Society Gesellschaft prächtig. Mit dabei waren unter vielen anderen Otto und Shirley Retzer mit Sohn Michael, Barbara Wussow mit Tochter Hanni, Pia und Patrick Hoffmann-Piard (Odiot Paris), Kurt und Joanna Mann mit Tochter Tamara, Moni Wlaschek, Marika Lichter, Yachtclub-Vizepräsident Franz Iglauer und Gattin Dani und Investor Elvis Nake.