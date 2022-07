Großaufgebot der Feuerwehren in Villach: In der Ringmauergasse standen Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettung bei einem Brand in einem Geschäftslokal im Einsatz. Ersten Informationen zufolge ist das Feuer im hinteren Teil eines dortigen Kosmetikstudios ausgebrochen. Da Rauch in die darüberliegenden Wohnungen aufgestiegen ist, mussten diese evakuiert werden. "Zwei Wohnungen mussten aufgebrochen werden, da nicht bekannt war, ob sich Personen darin befinden", sagt ein Feuerwehrmann.

Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Das Geschäftslokal soll ziemlich stark beschädigt sein. Die Wohnungen werden jetzt vom Rauch befreit. Personen sollen keine verletzt sein. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.

© Privat/KK

© Privat/KK

© Privat/KK

© Privat/KK

© Privat/KK