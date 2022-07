Großaufgebot der Feuerwehren in Villach: In der Ringmauergasse stehen gerade zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettung sind vor Ort. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Brand in einem Geschäftslokal ausgebrochen sein. Das Feuer soll aber mittlerweile unter Kontrolle sein. Da der Rauch in die darüberliegenden Wohnungen aufgestiegen ist, mussten diese evakuiert werden. Personen sollen keine verletzt sein. "Das Geschäftslokal ist ziemlich stark beschädigt", sagt ein Feuerwehrmann.

Nähere Informationen folgen!

