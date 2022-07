Kurz nach 20 Uhr mussten am Montag mehrere Villacher Feuerwehren zu einem Großeinsatz in der Ringmauergasse ausrücken. Ein Geschäftslokal im Erdgeschoß enes Mehrparteienhauses stand in Flammen. Der Rauch stieg an der Fensterfront nach oben und drang teilweise durch gekippte Fenster in Wohnungen ein.

"Das Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen gemeinsam mit der Polizei evakuiert", berichtet Einsatzleiter und Haupwache-Feuerwehrkommandant Harald Geissler. Ein Polizeibeamter trug eine sonst im Rollstuhl sitzende Person aus dem 5. Obergeschoß ins Freie. Alle in Sicherheit gebrachten Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt.

In den obersten Stockwerken schlugen in versperrten Wohnungen die Rauchmelder Alarm. Weil niemand öffnete, wurden die Türen aus Sicherheitsgründen gewaltsam geöffnet und der giftige Rauch mittels Druckbelüfter ausgeblasen. Es war dort niemand zu Hause.

Im Geschäftslokal entstand schwerer Sachschaden. Die Brandgruppe der Kriminalpolizei Villach hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers zu klären. Im Einsatz waren die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Vassach, Perau, Judendorf, St. Martin und Völkendorf mit 18 Fahrzeugen und rund 90 Kräften gemeinsam mit der Polizei, dem Roten Kreuz mit Notarzt und dem Samariterbund.

© Privat/KK

© Privat/KK

© Privat/KK

© Privat/KK