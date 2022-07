Am Montag wurde die Bergrettung gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz am Mittagskogel gerufen: Ein 33-jähriger Deutscher war mit leichter Bekleidung vom Mittagskogel Normalweg über die Ostflanke in schweres Gelände gewandert. Dort kam er allerdings nicht mehr weiter und setzte den Notruf ab. Gemeinsam mit der alpinen Einsatzgruppe der Polizei Kärnten und dem Polizeihubschrauber "Libelle" wurde der Wanderer geortet, mittels Seilbergung geborgen und zum Landeplatz beim Hotel Mittagskogel geflogen.

Im Einsatz standen neun Mitglieder der Bergrettung Ortsstelle Villach sowie die Crew des Hubschraubers "Libelle".