Ein Gastronomiebetrieb in der Villacher Italiener Straße ist insolvent. Am Montag, dem 25. Juli, wurde per Gläubigerantrag ein Konkursverfahren gegen den Betreiber der "Fifty Fifty Burger Bar", Hans-Jörg Blatterer, am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Höhe der Passiva sind dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) derzeit noch nicht bekannt. Unbekannt ist auch, wie viele Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind. Insolvenzverwalter ist der Villacher Rechtsanwalt Alexander Jelly. Forderungen können bis 8. August über den AKV (klagenfurt@akveuropa.at) eingereicht werden.

Das Lokal mit Spezialisierung auf verschiedene Burger-Arten eröffnete 2017. Gastronom Blatterer war im Vorjahr mit seinen Burgern auch eine Saison als Mitpächter im Bad Saag involviert. Damals arbeitete er mit Fête-Blanche-Organisator Dieter Kienberger zusammen.