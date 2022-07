Beim traditionellen Kufenstechen in Nötsch kam es am Sonntag zu einer gefährlichen Situation. In der Gemeinde Nötsch, Bezirk Villach-Land, waren am Nachmittag unzählige Besucher bei der beliebten Brauchtumsveranstaltung. Alle warteten gespannt auf Höhepunkt, den wilden Ritt zum Fass. Doch während des Reitens verlor eine Norikerstute plötzlich in vollem Galopp ein Hufeisen, das in weiterer Folge etwa zehn Meter durch die Luft flog und einen 38-jährigen Zuschauer aus dem Bezirk Villach-Land am Hinterkopf traf. Das gab die Polizei bekannt. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Wilder, schneller Ritt

Kufenstechen ist ein Kärntner Reiterbrauch. Junge Männer, in Tracht gekleidet, reiten dabei auf ungesattelten Pferden. Sie schlagen im Ritt mit Eisenkeulen auf ein Holzfass ein. Während des Reitens säumen unzählige Besucher die Straße.