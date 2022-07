Am Samstag um 21.52 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Veranstaltungsgeländes in Faak am See. Auf dem Parkplatz erfasste er einen 39-jährigen Security-Mitarbeiter aus Klagenfurt mit seinem Auto. Der Mann wurde über die Motorhaube auf den Boden geschleudert.