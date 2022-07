Heute sei ein schlechter Tag. "Bis jetzt hatten wir so viel mit Aufräumen zu tun, dass ich irgendwie funktioniert habe. Aber heute ist der erste Tag, an dem ich anfange, das Ausmaß zu realisieren", spricht Julia Zlattinger auf die Jahrhundertflut vor drei Wochen in Treffen an. Der meterhohe Schlamm aus Keller und Wohnung im Obergeschoß ist zwar schon entfernt, von Möbeln, Kleidung oder persönlichen Dingen ist aber nichts mehr übrig, Heizung und Sanitäranlagen mussten herausgerissen werden. Das 900 Jahre alte Bauernhaus, indem sie mit Freund und Tochter (15) bis vor Kurzem lebte, ist eine Baustelle. "Sachverständige schätzen den Schaden auf eine Million Euro. Das schaffen wir alleine nie. Wir haben das Haus erst vor zehn Jahren renoviert, der Kredit ist nicht abbezahlt", bangt die Reitpädagogin um ihre Existenz.